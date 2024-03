Championnats de France Para de Karaté Contact : Samuel Leocadie en bronze

Ce samedi 23 mars 2024, Samuel Leocadie, Président de Hogan Budo Dyonisien, a remporté la médaille de bronze lors des Championnats de France Para de Karaté Contact, qui se sont déroulés à Ecully, dans la région de Lyon (69). Nous publions ci-dessous le communiqué.

Sa performance exceptionnelle a non seulement honoré La Réunion, mais elle a également mis en lumière son engagement en faveur du sport inclusif.

Samuel Leocadie, en plus de représenter fièrement notre île, incarne parfaitement l'esprit d'inclusion et de dépassement de soi que prône l’association Hogan Budo Dyonisien qu’il a récemment créée. Fondée sur les principes de respect, de tolérance et d'ouverture à tous, notre association œuvre pour offrir des opportunités sportives accessibles à chacun, quel que soit son origine, son niveau de compétence ou ses capacités physiques.

Hogan Budo Dyonisien sera bien plus qu'un simple club d’arts martiaux. C'est un lieu d'échange, de partage et de solidarité, où chacun peut trouver sa place et s'épanouir à travers la pratique sportive. Notre mission est de promouvoir l'inclusion par le biais du sport, en encourageant le respect mutuel, la diversité et la coopération.

En remportant cette médaille de bronze, Samuel Leocadie a illustré parfaitement les valeurs portées par Hogan Budo Dyonisien.

Son succès témoigne de la force du sport pour transcender les barrières et unir les individus autour d'un même objectif : celui de se dépasser et de se réaliser pleinement.

Nous félicitons chaleureusement Samuel pour cette performance remarquable, et nous le remercions pour avoir si brillamment représenté notre association et notre île. Son parcours inspire et motive chacun d'entre nous à poursuivre notre engagement en faveur de l'inclusion par le sport.

Il sera de retour sur l’île ce vendredi avec la médaille pour fêter cette victoire.