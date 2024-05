CHU : 24 nouveaux projets retenus par le Fonds de dotation Santé Solid'R

Le 22 avril 2024, le Conseil d'Administration du Fonds de Dotation Santé Solid'R, s'est réuni afin de délibérer sur les dossiers reçus dans le cadre des deux appels à projets lancés en janvier. Au total, 6 dossiers de candidature ont été soumis au Fonds de Dotation lors de cette nouvelle édition, et 2 4 d'entre eux ont été retenus au regard de la qualité de leur projet et leur contribution aux objectifs visés par le Fonds de Dotation. Nous publions ci-dessous le communiqué du CHU (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

- le développement du bien-être des patients et des professionnels,

- le soutien aux projets culturels à l'hôpital,

- l'innovation,

- et enfin la promotion de démarches relevant de la Responsabilité Sociétale et Environnementale.

Ces projets variés, attestent du dynamisme du tissu associatif comme de la diversité des actions visant à contribuer à la qualité de prise en charge au CHU de La Réunion et au GHER.

Le Fonds de Dotation a bénéficié pour cette nouvelle campagne du soutien de nombreux mécènes, ainsi que ses membres fondateurs qui sont le Crédit Agricole de La Réunion, le Groupe CRC, les entreprises CEGELEC, SBTPC et SOGEA, et de Carrefour Réunion qui rejoint le Fonds de Dotation comme membre fondateur.

Les différents fonds récoltés ont permis le financement des 24 projets sélectionnés pour un montant total de 180 039 euros.

C’est avec un grand plaisir que Santé Solid’R a également officialisé durant ce Conseil d’Administration l’arrivée de Carrefour Réunion qui rejoint le Fonds de Dotation en tant que membre fondateur.

"Après plusieurs actions réalisées en partenariat avec Santé Solid’R, dont la collecte durant les fêtes de fin d’année à destination des enfants hospitalisés, rejoindre le Fonds de Dotation était une évidence pour nous. Les valeurs portées par Santé Solid’R touchent Carrefour Réunion et l’ensemble de ses collaborateurs » indique E Brenault, DGA du groupe. Au total, depuis sa création il y a un peu plus de deux ans, ce sont 38 projets de partenaires et d’associations qui ont été financés pour plus de 252 920 euros".

Découvrez ci-dessous les projets sélectionnés :

1. Appel à projets suite à la collecte Carrefour à destination des enfants suivis par le CHU

8 projets retenus contribueront au bien-être des enfants hospitalisés et/ou suivis par le CHU et au développement de la culture à l’hôpital.

Ces projets variés permettront la mise en place d’ateliers photos encourageant l’estime de soi pour des enfants et adolescents en obésité sévère et des enfants souffrant de maladies rénales. D’autres projets culturels allient découverte artistique et expérience musicale pour égayer la vie à l’hôpital et apporter des moments de détente aux enfants. Une fresque murale sera également financée au sein du service d’urgences de traumatologie pédiatrique de St- Pierre.

2. Appel à projets général du Fonds de Dotation

Parmi les projets soumis et retenus, 14 concerneront les sites du CHU Sud (site du Tampon, Saint-Louis et Saint-Pierre), 8 le CHU Nord et 2 projets au bénéfice du GHER, en direction commune avec le CHU (Chaque projet peut concerner plusieurs sites du CHU / GHER.)

Les projets des associations retenus permettront des actions variées en faveur des personnes en situation de handicap avec l’acquisition de matériels spécifiques, les femmes enceintes à travers des ateliers de bien-être alliant yoga et chant prénatal, les patients souffrant de la maladie d’Alzheimer avec des séances de socio-esthétique mais aussi les patients atteints de cancer et les patients du service réanimation.

Les interventions des associations contribueront à l’amélioration de la qualité de vie de nos patients et de leurs proches et au développement continu d’activités culturelles et d’actions innovantes.

Pour la 2ème année consécutive, les comptes de Santé Solid’R ont été validés et certifiés par un Commissaire aux Comptes indépendant.