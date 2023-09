CHU de La Réunion : ouverture de deux maisons "bien-être" à Saint-Joseph et au Tampon

La crise sanitaire du COVID-19 a mis en lumière une dégradation importante des indicateurs portant sur la qualité de vie au travail du personnel hospitalier. Avec l’appui de la Fondation des Hôpitaux et sous l’impulsion de son comité de pilotage Qualité de Vie au Travail, le CHU de La Réunion, a inauguré, la semaine dernière, deux maisons "bien-être" sur ses sites de Saint-Joseph et du Tampon. Nous relayons le communiqué du CHU. (Photo photo RB imazpress)

En 2021, dans le contexte de crise la sanitaire, des études et indicateurs, nationaux et locaux, portant sur la qualité de vie au travail démontrent une dégradation de celle-ci, et l’expression d’une souffrance à l’hôpital et d’un certain mal-être chez des soignants.

A la demande du Directeur Général, le comité de pilotage Qualité de Vie au Travail a été saisi pour répondre à un appel à projet de la Fondation des Hôpitaux : le "Projet impact COVID Outre-mer". A l’issue des réflexions des membres de ce COPIL, il a été décidé de mettre en place 4 maisons "bien- être" dédiées aux professionnels sur les sites de Saint-Denis, de Saint-Pierre, du Tampon et de Saint-Joseph. Suite à cette première sollicitation, la Fondation des Hôpitaux oriente finalement le CHU de La Réunion vers son appel à projet "Prenons soins de ceux qui soignent".

Ce projet s’inscrit dans le projet social du CHU de La Réunion avec pour objectif d’améliorer la qualité de vie au travail. L’organisation du travail en milieu de soins peut être génératrice de risques qu’il convient de pouvoir maîtriser. Ce projet s’inscrit pleinement dans le sens de la volonté de l’établissement de prendre soin de ceux qui soignent.

Un comité de pilotage Qualité de Vie au Travail, composé de différents, personnels soignants, médecins, instances représentatives du personnel ainsi que les professionnels de la prévention, de la Direction des ressources humaines et de la Direction des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico- Techniques a mis en avant un besoin de "réelle coupure" durant la journée de travail d'où la genèse de ce projet : créer des "salles de bien-être" sur chacun des principaux sites du CHU de La Réunion.

Suite aux situations remontées du terrain exprimées et objectivées par le 1er baromètre social d’ampleur lancé par l’établissement, il est apparu que la charge émotionnelle au travail est intense et que le besoin d’avoir des moments de détente et de bien-être est essentiel. Les visites d’ergonome et de psychologues du travail sur les postes des agents ont mis en évidence que ceux qui souhaitaient récupérer un instant étaient privés d'endroit calme.

Les objectifs de ce projet sont d'offrir des outils et un lieu de récupération mentale et physique en vue de poursuivre son activité dans de bonnes conditions : réduction du stress, de l’épuisement professionnel, plus grande disponibilité à l’accueil de la souffrance d'autrui, réduction du risque d'erreurs, augmentation de la disponibilité mentale, augmentation de la capacité de concentration et mémorisation, réduction du risque de troubles musculo- squelettiques, qualité des soins...

Les deux salles bien-être des sites de Saint Joseph et du Tampon sont équipées de façon identiques avec trois outils différents : un cocon de micro-sieste afin de permettre un moment de récupération pour le personnel, fauteuil de massage favorisant l’activation de la circulation sanguine et l’évacuation du stress et un casque de relaxation. S’ajoute une salle d’ateliers collectifs (sophrologie, réveil musculaire, hypnose...), avec un ameublement adéquat. La pérennité du projet est garantie par la gestion continue de la salle par un agent d’accueil (avec un objectif de réinsertion professionnelle car il s’agit de professionnels en situation d'inaptitude à leur fonction) et par une évaluation et un suivi régulier dans le cadre du comité de pilotage Qualité de vie au travail et du projet social du CHU de La Réunion.

Depuis l’ouverture de l’espace (le 21 juin 2023), 1.085 séances ont été réalisées et les usagers nous ont fait part de leur entière satisfaction.