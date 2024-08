Citalis : interruption de la ligne 36 ce mercredi matin

En raison de travaux de réfection des enrobés sur chaussée, la circulation sur deux sections de la route à L’Espérance, à Sainte-Marie, sera coupée ce mercredi 21 août 2024, de 08h à 11h. Par conséquent, la ligne 36 Citalis de L’Espérance sera temporairement interrompue de 08h à 11h. Le service reprendra normalement à partir de 11h00. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

"Les travaux concerneront les sections situées au-dessus de l’école (entre le n°17 et le plateau noir) et au-dessous de l’école (entre les n°149 et 322). Ces travaux incluront une phase de gravillonnage et l’application d’une émulsion de bitume, suivie par la mise en place d’enrobé chaud" détaille Citalis.

En raison du gabarit des engins de chantier, la circulation des bus sera impossible pendant cette période.