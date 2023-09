Cocktail de soleil et d'averses par endroit

Matante Rosina est en admiration devant les photos et les vidéos de la houle d'hier publiées par Imaz Press. Elle vous conseille de les regarder d'ailleurs. Pour ce mercredi 20 septembre 2023, elle sent que la houle commence à se calmer. Au niveau du ciel du matin, quelques petites averses arrivent de l'est. À mesure que la journée avance, des nuages commencent à se former le long des pentes. Dans l'après-midi, de légères averses se déclenchent le long des pentes. Des précipitations peuvent faire leur apparition vers le littoral et le soleil continue de briller, principalement sur le nord. (photo rb/www.imazpress.com)