Saint-Leu : colère au collège Marcel Goulette

Fissures, moisissures, plafond qui craque… Un collectif d'enseignants du collège Marcel Goulette à Piton Saint-Leu se mobilisent ce jeudi 4 avril 2024 pour pointer leurs "mauvaises leurs conditions de travail". Un rassemblement qui "fait suite à l'absence de réponse du Conseil départemental concernant nos revendications", précisent les grévistes. Contacté, le Département a souigné, qu'"une planification de travaux (a été) réalisée l'année dernière en concertation avec l'établissement". Des travaux qui devraient se poursuivre dans le courant de cette année (Photo : Facebook)

"Les classes prennent l'eau, on est dans des préfabriqués, sans ventilateurs, des murs fissurés, des pierres qui tombent, de l'eau qui coule sur les installations électriques", dénonce un professeur de l'établissement.

"Nous avons vu le Département. Ils nous disent oui oui mais on n'a jamais de réponses", déplore l'enseignant.

Des professeurs et des parents tiennent à faire savoir que cette journée, "qui vient juste après une journée de mobilisation dans l’Éducation Nationale, n’est pas une journée de plus mais la conséquence de plus de vingt ans de lutte pour travailler dans des conditions décentes et sans danger pour les élèves comme pour les personnels".

"Il n’y a pas qu’en Seine Saint-Denis que le musée des horreurs existe, il sera visible ce jeudi 4 avril devant les grilles du collège dès 7h", informe le collectif.

- Les professeurs dénoncent le délabrement de leur collège -

Ce que demandent les enseignants, "c'est une réhabilitation programmée du collège, l'augmentation significative du nombre d'agents à plein temps pour la rentrée scolaire 2024/2025 ainsi qu'une refonte urgente de la carte scolaire pour faire baisser la pression démographique dans un collège devenu sous-dimensionné et inadapté au vu de son état de délabrement avancé".

"On veut revoir la carte car, alors que le collège de la Pointe des Châteaux se vide, nous nos bâtiments ne permettent pas d'accueillir autant d'élèves", explique un professeur. Le collège Marcel Goulette à Piton Saint-Leu compte 1.050 élèves.

"Ils ont trop d'élèves dans un collège en ruine et nous c'est le contraire nous n'avons plus assez d'élèves", précisent des enseignants du collège de la Pointe des Châteaux.

Dans un courrier adressé aux parents, ces enseignants rejoignent la revendication concernant la carte scolaire. "Le déséquilibre lié à une carte scolaire qui serait peut-être révisée pour 2025 par le Conseil départemental a pour conséquence des établissements vidés et d’autres surchargés, mettant en danger la sécurité des élèves."

"Avec moins de 500 élèves, nous aurons moins de moyens humains et financiers. Nous avons un magnifique collège qui pourrait accueillir 800 élèves. Nous avons un magnifique collège bien équipé et en bon état", ajoute le collectif des parents de la Pointe des Châteaux.

Des revendications exposées lors de deux réunions, l'une au rectorat le 27 février dernier et l'autre le 29 février au Département.



- Des travaux prévus courant 2024 -

Interrogé sur ces problèmes au sein du collège Marcel Goulette par Imaz Press, le Département a précisé, "nous avons été conviés, le 29 février, à une réunion de travail en présence de la direction de l'établissement et des représentants du personnel. Il a été rappelé qu'une planification de travaux avait été réalisée l'année dernière en concertation avec l'établissement".

Cette planification se décline comme suit : "remplacement de deux salles de classe (modules) pendant les vacances de mai 2024, création d'une zone d'attente au sein de la vie scolaire en mai 2024, remplacement de quatre salles de classe (modules) prévues pour 2025 et 2026, réhabilitation complète de l'internat prévue de 2025 à 2027 (études et travaux compris) et divers travaux dans le bâtiment J prévue dans le courant de 2024", informe le Département.

La planification de ces travaux doit tenir compte des délais administratifs et règlementaires ainsi qu'à la bonne tenue du calendrier scolaire.

"Tous ces éléments ont été communiqués aux personnels du collège", poursuit le conseil départemental.

Pour ce qui est des bâtiments, "les professeurs d'EPS avaient menacé de débrayer l'an dernier, en raison de l'absence de zones d'ombres sur les deux plateaux sportifs intra-muros. Nous avons proposé deux solutions. Une solution à court terme destinée à améliorer le confort thermique des utilisateurs (pose de voiles d'ombrages, construction d'un abri soleil en modulaire, et pose d'une résine destinée à abaisser les températures habituellement ressenties sur les plateaux noirs). Ces travaux ont été réalisés l'année dernière pour un coût de 150.000 euros".

"Une solution à long terme qui consiste à couvrir notamment les équipements sportifs par des ombrières photovoltaïques. Pour permettre la mise en œuvre de cette solution, le Département procèdera au second semestre 2024 au lancement d'un appel à projet."

Concernant les agents, "par rapport au référentiel agents ATTEE (référentiel national), qui est de 13.5 ETP, l'établissement est +2, donc en théorie très satisfaisant", précise la collectivité.

Sur le sujet de la carte scolaire, "crla ne dépend pas de nous pour le timing car cela implique les communes aussi (pour les affectations en école primaire et de CM2 en sixième), le rectorat coordonne. Saint-Leu est bien notre priorité, pour le Rectorat aussi, mais ensuite il y a les procédures..."

"Nous avons rappelé cette priorité au principal du collège de la Pointe des Chateaux le 29 mars, et elle avait été exposée à tous dès le mois de décembre : rééquilibrer les effectifs entre les trois collèges, à savoir désengorger Marcel Goulette au profit de Harry Gruchet et Pointe des châteaux. Compte tenu des différentes instances qui doivent être consultées et rendre leur avis il est vraisemblable que l'on soit sur un objectif rentré 2025."

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com