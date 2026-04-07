Commission de l’océan Indien : Dr Ibrahim Norbert Richard est le nouveau secrétaire général

Le Conseil des ministres de la Commission de l’océan Indien (COI) s’est réuni en session extraordinaire ce mardi 7 avril 2026. Les membres du Conseil des ministres de la COI ont pris acte de la fin de mandat du Secrétaire général, Edgard Razafindravahy. À l’issue des travaux et sur proposition de Madagascar, le Conseil des ministres a procédé à la nomination de Dr Ibrahim Norbert Richard à la fonction de Secrétaire général de la Commission de l’océan Indien. Cette nomination prend effet immédiatement. (Photo LinkedIn)

Dr Ibrahim Norbert Richard, diplomate de carrière titulaire d’un doctorat en droit et ancien Sous-secrétaire général de l'Organisation des États ACP, succède à M. Edgard Razafindravahy pour la durée restante du mandat en 2028