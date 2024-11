Laurielle Moussa élue présidente de la compagnie régionale des commissaires aux comptes

Après quatre années au sein de l’instance régionale, en qualité de vice-présidente, et suite aux élections de septembre dernier, Laurielle Moussa a été élue présidente de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes (CRCC) de Saint-Denis de La Réunion. Elle a pris ses fonctions le 1er novembre 2024 pour un mandat de 4 ans. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : CRCC)

À Saint-Denis, le 05 novembre 2024. Les élections professionnelles se sont tenues du 16 au 30 septembre et ont été marquées par un taux de participation important, de l’ordre de 90.76 %, témoignant de la mobilisation et de l'implication des commissaires aux comptes de La Réunion et de Mayotte dans la vie de leur instance régionale de représentation.

Suite à ces élections, Laurielle Moussa succède à Didier de Launay à la présidence de la Compagnie régionale pour les quatre prochaines années. Au cours de la précédente mandature (2020-2024), elle s’est investie au sein de l’instance régionale en qualité de vice-présidente, en charge notamment des commissions Attractivité de la Profession et Communication. Commissaire aux comptes depuis près de 10 ans, la nouvelle Présidente a pris le virage de la durabilité dès la publication fin décembre 2023 de la transposition de la directive européenne CSRD.

Elle fait partie des premiers Auditeurs de Durabilité en France habilités par la Haute Autorité de l’Audit (H2A) à certifier les rapports dits de durabilité des entreprises soumises à l’obligation de reporting de leurs données RSE.

Au-delà de son expérience en audit légal et de son expertise, Laurielle MOUSSA est accompagnée d’une équipe de 9 élu-e-s pour mener à bien sa mission pour le développement de la profession à La Réunion et à Mayotte. Dans la continuité de la précédente mandature, la nouvelle équipe continuera activement à conforter la profession comme un acteur incontournable de la confiance et de la sécurité financière au service du développement économique.