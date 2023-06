Continuité territoriale : "nous demandons un traitement équitable" déclare Jean-Hugues Ratenon

Hier, jeudi 8 juin dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, les députés ont adopté à l'unanimité - et avec le soutien du gouvernement - une loi pour renforcer la continuité territoriale. Le rapporteur de la loi, le député (Liot) de Guadeloupe Olivier Serva a fait part de "sa satisfaction". Et ce, même si le détail des mesures a été renvoyé au prochain Comité interministériel Outre-mer (COIM). (Photo Jean Hugues Ratenon photo RB imazpress)

Lors de cette "niche" parlementaire, le député Jean-Hugues Ratenon a pris la parole sur le sujet. Il a rappelé que "renforcer le principe de la continuité territoriale chez nous ne doit souffrir d’aucune contestation ; d’aucune hésitation. Parce que ce n’est que reconnaissance et justice".

Il a par ailleurs rappelé la différence de traitement entre la Corse et les Outre-mer. "Si l'enveloppe de la continuité en Cors s'élève à 257 euros par habitant, que dire que la dotation chez nous qui est de 16 euros par habitant. C'est une dotation ridicule face au tarif de l'aérien", ajoute le député.

S'adressant au gouvernement, Jean-Hugues Ratenon leur demande. "Qu'avez-vous fait contre la flambée de prix ? Rien pour l'instant. Quel est votre intérêt, voir le peuple s'épanouir ou voir les compagnies se gaver encore et encore sur le dos des ultramarins ?"

Il rappelle que la continuité territoriale n'a pas seulement comme objectif de partir en vacances. "Elle permet aux jeunes de se former, de travailler dans l'Hexagone, de se soigner, d'aller voir la famille."

Il conclut en disant. "La continuité territoriale nécessite un travail approfondi. Nous ne demandons pas la charité, mais un traitement équitable."

- La proposition de loi des députés Serva et Mathiasin adoptée à l'Assemblée -

Soumis au vote par les députés du groupe Libertés Outre-mer indépendants et territoires (Liot) à l'occasion de sa journée dédiée - sa "niche" parlementaire - le texte a été adopté à l'unanimité par 178 voix pour et aucune voix contre, dans la soirée.

"Nous avons travaillé ensemble sur tous les bancs et tous les groupes politiques. Je tiens à saluer le ministre et maintenant nous attendons le Comité interministériel Outre-mer (CIOM) avec confiance. Nous attendons le CIOM et nous espérons que la continuité territoriale y sera prise en compte, comme vous vous y êtes engagé Monsieur le ministre", a déclaré Olivier Serva.

