Contrôle des transports routiers : 10% des véhicules en situation irrégulière

Une vingtaine de véhicules de transports routiers ont été contrôlés le mardi 28 novembre 2023 dans la zone de fret de Sainte-Marie. "10 % de ces véhicules étaient en situation irrégulière, en matière d’inscription au registre des transports d’une part et de respect du poids total autorisé en charge (PTAC) d’autre part" indique la préfecture dans un communiqué publié ce mardi matin 12 décembre 2023. Ces contrôles ont eu lieu dans le cadre d'une action nationale menée du lundi 27 novembre au vendredi 1er décembre (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Cette action a été menée à l’occasion de l’opération commerciale du "Black Friday", sous l’impulsion du ministère de la Transition écologique" note la préfecture.

À La Réunion, les contrôles ont été mis en œuvre par des contrôleurs des transports terrestres de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL), des agents de la police aux frontières et de la douane.

"Au-delà de cette action ponctuelle, le contrôle des transporteurs publics routiers de marchandises et de voyageurs s’effectue tout au long de l’année, en collaboration avec les forces de l’ordre et la douane" souligne la préfecture.

En 2023, 200 contrôles sur route et 20 contrôles en entreprises ont été effectués et plus de 700 infractions ont été relevées, dont plus de la moitié concerne le respect du Code de la Route.