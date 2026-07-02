Course de caisses à savon des Avirons : les inscriptions sont désormais closes

La Ville des Avirons annonce la clôture officielle des inscriptions pour la Course de caisses à savon, qui se déroulera le dimanche 20 septembre 2026. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo d'archives : www.imazpress.com)

Face à un fort engouement, les candidatures sont désormais closes. La municipalité tient à remercier chaleureusement l’ensemble des équipes, des participants et des passionnés qui ont répondu présents pour cette nouvelle édition.

Cette mobilisation témoigne de l’intérêt grandissant pour cette manifestation conviviale et familiale, devenue un rendez-vous incontournable de la commune.

Les équipes inscrites vont désormais poursuivre la préparation de leurs bolides avant de s’élancer sur le parcours le 20 septembre prochain, sous les encouragements du public.

La Ville des Avirons invite d’ores et déjà les habitants, les Réunionnais et les visiteurs à venir nombreux assister à cette journée. Les spectateurs pourront découvrir des caisses à savon originales, encourager les équipages et profiter d’une ambiance festive tout au long de l’événement.