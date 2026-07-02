Le Port : une personne interpellée pour port d'arme prohibée

Ce mercredi 1er juillet 2026, les effectifs de la Police Nationale de la Réunion du Port et de la Brigade de la Sécurité Routière ont mené une opération ciblée sur les engins de déplacements motorisés (EDPM) sur le secteur de la Rivière des Galet. Une personne a été interpellée pour port d'arme prohibée (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Au total, 11 contraventions ont été établies pour : circulation dans le couloir bus, usage du téléphone, circulation à deux personnes sur une trottinette, un défaut d'avertisseur sonore, un défaut de contrôle technique, un défaut d'assurance et deux infractions à la signalisation.