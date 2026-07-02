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LE PORT Accident au niveau du giratoire des danseuses, circulation déviée à partir du giratoire

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Le Port : accident terminé au niveau du giratoire des danseuses, circulation rétablie dans le secteur

  • Publié le 2 juillet 2026 à 08:42
  • Actualisé le 2 juillet 2026 à 08:44

(Actualisé) Sur la RN7 au Port, l'accident qui s'était produit au niveau du giratoire des Danseuses est terminé. La circulation est rétablie dans le secteur.

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