Le Port : accident terminé au niveau du giratoire des danseuses, circulation rétablie dans le secteur

(Actualisé) Sur la RN7 au Port, l'accident qui s'était produit au niveau du giratoire des Danseuses est terminé. La circulation est rétablie dans le secteur.
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(Actualisé) Sur la RN7 au Port, l'accident qui s'était produit au niveau du giratoire des Danseuses est terminé. La circulation est rétablie dans le secteur.