Le DMX Live Festival revient en mai

Le DMX Live Festival, premier festival musical de l'est, se tiendra les mardis 7, mercredi 8 et jeudi 9 mai 2024 au Parc du Colosse de Saint-André. La programmation sera prochainement dévoilée. Nous publions ci-dessous leur communiqué (Photo : rb/www.imazpress.com)

La DMX Production et la mairie de Saint-André ont l’honneur et le plaisir d’annoncer la première édition du DMX Live Festival qui se tiendra les lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 mai 2024 prochain au Parc du Colosse de Saint- André.



Un festival, qui comme son nom l’indique, proposera les concerts live de vos artistes préférés. Une programmation musicale qui touchera l’ensemble du public réunionnais.



Le premier festival musical de l’est, qui voit le jour au parc du Colosse et marquera les esprits des festivaliers et amateurs de musique live !



Le format et la programmation complète du DMX Live Festival vous seront communiquer dans les prochains jours.