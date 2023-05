Cyberdéfense : Orange renforce ses actions de prévention auprès des collectivités locales

Ce mardi 23 mai 2023, Orange organise dans son showroom de la direction Entreprise d’Orange de La Réunion et Mayotte une rencontre entre experts de la cybersécurité et représentants des collectivités. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'entreprise

En présence de Stéphane Fouassin, maire de Salazie et représentant de l’association des maires de La Réunion, et de Sébastien Herniotte, directeur Orange Cyberdéfense de La Réunion, tous les invités ont la possibilité d’échanger sur les risques liés aux cyberattaques et peuvent assister à la retranscription de l’évènement organisé par Orange en marge de l’ANCTour, le grand rendez-vous de l’Agence nationale de la cohésion des territoires1 au Palais des Congrès.

En tant qu’entreprise responsable et engagée dans la cyberdéfense, Orange tient à aborder les enjeux de la sécurisation des usages numériques des collectivités pour la protection des administrés.

Les collectivités représentent en effet à elles seules 23%2 des attaques par rançongiciel3 en 2022 avec pour conséquence de forts désagréments pour l’ensemble des administrés et concitoyens.

Renforcer les actions de préventions et de sensibilisations est donc un acte essentiel pour accroitre la vigilance face aux risques de cyberattaques dans un contexte où la cyber extorsion ne cessent d’augmenter (+ 5% par rapport à 20224).