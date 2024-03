Cyclone Belal : les déclarations de sinistres pour le fonds de secours Outre-mer prolongées

Le fonds de secours pour les Outre-mer (FSOM), accordé le 7 février 2024 après le passage du cyclone Belal, permet de répondre aux besoins d’indemnisation des sinistrés, dont les biens sont non assurés ou non assurables, suite au passage du cyclone Belal sur La Réunion. Le délai de déclaration des sinistres, initialement prévu jusqu’au 6 mars, est prolongé jusqu’au 15 mars 2024 inclus. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

La déclaration est à faire en mairie ou auprès de la Chambre d’agriculture ou des organisations de producteurs pour les agriculteurs en remplissant l’un des modèles de formulaires téléchargeables à ce lien.

Ce fonds de secours est à destination :

• Des particuliers (sous conditions de ressources) pour les biens mobiliers non assurés de première nécessité dans leur résidence principale ;

• Des entreprises à caractère artisanal ou familial dans une situation économique délicate à la suite du sinistre pour les biens meubles non assurés strictement nécessaires à la reprise de l’activité ;

• Des collectivités territoriales pour les biens non assurables et essentiels à la vie collective.

• Des agriculteurs pour les pertes de récolte et de fonds, concernant l’ensemble des cultures. Les agriculteurs doivent être à jour de leurs cotisations sociales et fiscales et avoir télédéclaré leurs surfaces sur le site Télépac. Concernant les pertes de récoltes, ils doivent avoir perdu plus de 13 % de leur chiffre d’affaires total et plus de 25 % de la production concernée. Les pertes de fonds sont également éligibles sur la base des justificatifs qui seront fournis.



Les demandes seront ensuite instruites par les services de l’État, afin de définir le montant de l’aide attribuée à chaque bénéficiaire.



Si la demande est retenue après instruction, le versement de l’aide interviendra au plus vite, et au plus tard sous 6 mois.