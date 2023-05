Ce mercredi 10 mai 2023, Matante Rosina nettoie bien sa boule de cristal pour y voir un peu plus clair. En se concentrant elle y voit de la pluie, le matin, dans l'est et du soleil ailleurs. Dans l'après-midi, en se rapprochant sur sa boule de cristal, elle voit que la pluie va tomber du côté des pentes de l'ouest. Elle note quelques rafales de vent sur les côtes Nord-Est et Sud-Ouest. (photo rb/www.imazpress.com)