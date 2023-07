Etang-Salé : déambulation sous les lampadaires pour sensibiliser à la pollution lumineuse

Mercredi 5 juillet 2023 au soir, l'association Ti village tan salé et le Parc national de La Réunion proposaient un débat public suivi d'une déambulation sous les lampadaires de l'Étang-Salé pour sensibiliser les participants aux enjeux liés à l'éclairage artificiel. Ces animations s'organisaient dans le cadre de l'opération les Jours de la Nuit. Nous publions le communiqué du Parc national ci-dessous.

L'association Ti village tan salé a fait appel au Parc national de La Réunion afin de sensibiliser ses adhérents aux enjeux liés à l'éclairage artificiel. Au programme : débat mouvant et déambulation sous les lampadaires vers un mieux éclairer. Des animations proposées dans le cadre du programme Les Jours de la Nuit.

Les animations proposées par les agents du Parc national de La Réunion mercredi 05 juillet dans le cadre du programme des Jours de la Nuit ont permis dans un premier temps d'apporter des éléments de compréhension des enjeux liés à l'éclairage artificiel. Les mises en situations ont été, elles, l'occasion de faire prendre conscience de la nécessité d'éclairer en fonction des besoins réels de la population. Les participants sont ainsi rentrés armés de connaissances techniques sur l'éclairage artificiel afin de pouvoir les mettre eux-mêmes en application.

L'intervention a commencé par une présentation de l'établissement et du territoire Parc national, des agents, de la Charte et de ses missions, par Jean-Christophe Garcia, agent du Parc national. Cette mise en contexte a permis de sensibiliser les habitants sur les aspects à la fois exceptionnels mais également très fragiles des patrimoines naturels et culturels de l'île de La Réunion.

Un débat mouvant a ensuite été proposé aux participants par les chargés de mission du programme des Jours de la Nuit. Différentes affirmations ont été proposées au public pour provoquer les réactions et les échanges entre les participants. Ce débat ludique a permis à la fois de questionner les représentations des habitants sur la lumière (ex: laisser la lumière de ma varangue allumée le soir c'est nécessaire pour éloigner les voleurs) mais aussi de faire bouger les points de vue. Les chargés de mission ont également partagé des données scientifiques sur chaque sujet abordé (ici la sécurité par exemple).

Les habitants ont ensuite été invités à participer à une balade nocturne particulière. Il s'agissait ici d'une déambulation sous les lampadaires, d'une durée d'une heure, sur un itinéraire préétabli de près d'1km, sur lequel ont été identifiés des points d'intérêts qui servent de prétexte pour discuter des enjeux liés à l'éclairage. De la marche sous différents types d'éclairages, à la balade avec pour seule lumière le rayonnement de la lune, l'expression des besoins des participants en terme d'éclairage a été encouragée. Les points d'intérêts soigneusement identifiés en amont ont permis aux agents du Parc national d'aborder les technologies d'éclairage, leurs avantages et limites, mais aussi les enjeux autour de l'éclairage: santé, biodiversité, paysages nocturnes, confort, sécurité, économie. C'était également l'occasion de partager les éléments à avoir en tête pour penser au mieux l'éclairage (enjeux, technologies, besoins).

Objectifs d'une balade nocturne :

- Resituer l’éclairage artificiel en tant que source de pollution lumineuse mais aussi en tant qu’élément nécessaire aux activités humaines nocturnes

- Réfléchir à l’aménagement de son quartier en fonction des technologies existantes et des pratiques nocturnes des habitants

La balade nocturne est également utilisée comme levier pour intégrer la notion d'environnement nocturne dans les décisions d'aménagement.

Quatre autres balades nocturnes sont à venir en novembre (Salazie, La Possession, St-Louis, Les Avirons ou l'Etang-Salé les hauts) à destination d'un public préçis.

Autre action innovante du programme des Jours de la Nuit à venir courant 2023 : des diagnostics d'éclairages sur les territoires des communes, des centres commerciaux, des zones d'activités économiques afin de pouvoir apporter des recommandations concrètes aux élus et entrepreneurs vers un mieux éclairer. Pour les habitants des six territoires-pilotes, le programme d'ateliers de sensibilisation se poursuit toute l'année (notamment un projet fort intéressant en construction à la Rivière des Galets).