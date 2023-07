Des gravures de 57.000 ans, en tracteur pour le bac, des hamburgers pour un mariage

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 3 juillet au vendredi 7 juillet le voici : Elles ont été réalisées avec les doigts par des Néandertaliens voici au moins 57.000 ans sur les parois calcaires d'une grotte: les gravures pariétales les plus anciennes de France, et peut-être même d'Europe, ont été identifiées par des scientifiques près de Tours. Il a 17 ans, il est lycéen et ce mardi 4 juillet - comme de nombreux lycéens - il est venu chercher les résultats du bac au volant d'un tracteur. Et si on troquait les traditionnels mets sophistiqués de mariage contre des hamburgers ?

- Des gravures de Néandertal vieilles d'au moins 57.000 ans identifiées près de Tours -

Selon les datations réalisées par les chercheurs, qui ont publié mercredi leur découverte dans la revue américaine PLOS One, ces gravures exceptionnelles remontent "vraisemblablement" à 75.000 ans, une époque où nos ancêtres Homo sapiens n'étaient jusqu'à preuve du contraire pas encore installés en Europe de l'Ouest.

"Ces découvertes montrent que les gravures pariétales ne sont pas propres à Homo sapiens", soulignent les chercheurs.

Les travaux ont permis de découvrir les gravures, "localisées sur une paroi de tuffeau [pierre calcaire tendre] d'une douzaine de mètres de longueur".

Majoritairement tracées avec les doigts, les gravures "représentent des motifs non figuratifs, certains plutôt simples comme des impacts de doigts entourant un grand fossile inclus dans la roche ou formant de longs tracés recouvrant une vaste surface, certains plus élaborés", détaille le communiqué.

Des travaux de recherches ont permis de reproduire expérimentalement de tels tracés et surtout de "confirmer leur caractère humain", éliminant toute possibilité qu'ils soient le produit d'un phénomène naturel ou d'une action animale quelconque.

Ils ont aussi "permis d’écarter la possibilité que ces tracés aient pu être réalisés après l’ouverture de la cavité en 1912".

- Bac 2023 : pour "marquer le coup" le jour des résultats, il débarque au lycée en tracteur -

Il a 17 ans, il est lycéen et rêve d'étudier à l'École supérieure des agricultures à Angers. Ce mardi 4 juillet - comme de nombreux lycéens - il est venu chercher les résultats du bac dans sa commune d'Argentan (Orne). À la différence des autres, qu'Artus Guyard est venu.... au volant d'un tracteur.

"Pour marquer le coup", le jeune homme de 17 ans élève au lycée Mézeray à Argentan (Orne) est venu chercher les résultats du bac au volant d’un beau tracteur. "J’en avais un sous la main, celui de mon père qui est agriculteur", se marre le bachelier dans les colonnes de Ouest France.

Pour ne rien gâcher de son plaisir, le jeune homme a eu la bonne surprise de décrocher une mention "très bien", avec une moyenne générale de 17,07.

- En Indonésie, McDonald's lance une activité de traiteur pour les mariages -

Pourquoi ne pas troquer les traditionnels mets sophistiqués de mariage contre des hamburgers réconfortants? C'est le pari de McDonald's qui propose désormais des forfaits spéciaux pour ce type d'événements, rapporte le média Insider.

Dans le détail, la marque vend 100 burgers au poulet et 100 boîtes de nuggets pour 3,5 millions de roupies indonésiennes, soit l'équivalent de 215 euros.

Ce forfait permet aux Indonésiens d'économiser l'équivalent de 64 euros par rapport à une commande standard à l'unité. Un burger est en effet commercialisé pour l'équivalent de 1,20 euro dans le pays.

D'autres forfaits contenant au minimum 200 produits sont disponibles, indique McDonald's.

L’entreprise pourrait bientôt élargir cette offre à d’autres pays.

