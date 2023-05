Lions de mer et aux jeux vidéo, kayakiste et requin, diadème et enchères

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 15 mai au vendredi 19 mai le voici : Depuis trois ans, la Marine Américaine entraîne les lions de mer et les dauphins à jouer aux jeux vidéo. Alors qu’il pêchait sur au large des côtes hawaïennes, Scott Haraguchi a été attaqué par un requin. Un moment effrayant qui a été capturé par sa propre caméra. Un diadème porté à l'occasion de deux couronnements britanniques et le diamant "Star of Egypt" qui aurait appartenu au roi Farouk ont été vendus mercredi à l'issue d'une semaine de ventes aux enchères de bijoux à Genève.

- Aux États-Unis, l’armée entraîne les lions de mer et les dauphins à jouer aux jeux vidéo -

La Marine Américaine a publié le 8 mai dernier un rapport de recherche intitulé "Les lions de mer de la Marine adorent jouer aux jeux vidéo". Et ce sont bien les animaux qui sont ici concernés. Un programme d’entraînement leur est dédié depuis trois ans, selon PC Gamer, relayé par BFMTV.

Spike, l’un des lions de mer, est même devenu une star. Il est le premier à avoir complété le programme. "Sa capacité à comprendre le fait de contrôler un curseur sur un écran, puis ses progrès dans une série de jeux plus complexes marquent le tout succès jamais enregistré lors de tests cognitifs sur des lions de mer de Californie" selon le rapport de la Marine.

Meet Spike, the most avid gamer in a sea pen floating in the San Diego Bay. He's part of the U.S. Navy Marine Mammal Program's research on cognitive enrichment for sea lions and dolphins



Le jeu consiste à contrôler un curseur via des boutons actionnés grâce au museau de l’animal. Un curseur déplacé dans un labyrinthe simple, jusqu’à la ligne d’arrivée. Une fois celle-ci franchie, les animaux sont récompensés d’un hareng.

Depuis trois ans, 120 animaux ont intégré le programme de recherches. Mais il n’y a pas que les lions de mer qui sont concernés, des dauphins ont également rejoint l’aventure.

- Hawaï : attaqué par un requin, un pêcheur en kayak filme la scène impressionnante -

La scène remonte au vendredi 12 mai vers midi. Ce jour-là, Scott Haraguchi pêchait à moins de 3 km de l’île d’Oahu, au large des côtes hawaïennes. Lors d’une partie de pêche, filmée par sa propre GoPro, l’homme a réussi à attraper un poisson.

Soudain, l’homme a vu une sorte d’"ombre" foncer droit sur son kayak avant de l’attaquer. "J'ai entendu un bruit de souffle qui ressemblait à un bateau se dirigeant vers moi sans moteur et j'ai levé les yeux et j'ai vu cette grosse chose brune", a déclaré Scott Haraguchi.

Le pêcheur a rapidement réalisé qu’il venait de rencontrer un requin-tigre. "Mon cerveau a pensé que c'était une tortue, mais j'ai été frappé par cette chose et j'ai réalisé que c'était un requin-tigre", a-t-il indiqué.

Après cette attaque, l’homme a posté sur YouTube la vidéo capturée par sa propre caméra précisant que le requin recherchait, au moment de l’attaque, un phoque blessé qu’il avait repéré à proximité.

- Un diadème couronne la vente aux enchères de bijoux de Genève -

Moins de quinze jours après le couronnement du roi Charles III, les enchérisseurs se sont battus pour le diadème serti de diamants de Bessborough, qui a été porté pendant les couronnements de son grand-père, le roi George VI, en 1937 et de sa mère, la reine Elizabeth II, en 1953.

De style Art déco, en platine et pesant 136,5 grammes, l'objet s'est vendu 945.000 francs suisses (1,06 million de dollars).

"C'est une œuvre d'art et un morceau d'histoire", a commenté Max Fawcett, le responsable de la joaillerie chez Christie's à Genève, qui a vendu le diadème.

L'ensemble de la vente de Christie's Magnificent Jewels a totalisé près de 41,2 millions de francs suisses (45,8 millions de dollars), 11 des lots ayant atteint plus d'un million de dollars chacun.

Mardi, Sotheby's a organisé sa propre vente aux enchères à Genève, dépassant les 76,7 millions de francs suisses (85,4 millions de dollars).

Les ventes ont été dominées par celle du "Bulgari Laguna Blu", un diamant bleu de 11,16 carats, qui a rapporté 22,6 millions de francs suisses (25,2 millions de dollars).

Il s'est vendu après une bataille de quatre minutes entre un enchérisseur dans la salle et trois au téléphone, dont l'un a finalement saisi la gemme.

La vente organisée par Christie's a aussi mis en vedette la "Star of Egypt", dont les origines sont entourées de mystère. Le diamant non monté de 105,52 carats aurait été acheté en 1850 par le vice-roi d'Egypte, qui l'a revendu en 1880. Il est apparu pour la première fois sur le marché londonien en 1939. Il a apparemment été acheté plus tard par le roi Farouk, qui a gouverné l'Egypte de 1936 à 1952.

Cette vente a rapporté 2,7 millions de francs suisses (3,02 millions de dollars) en moins de trois minutes d'enchères.