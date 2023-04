Ce lundi 17 avril, la température maximale observée a atteint 35,2°C au Port (+3 à +4°C par rapport à la normale) rapporte Météo France. Cette température maximale est la deuxième plus haute observée pour un mois d'avril sur cette station (derrière 36°C le 08 avril 2003). C'est également la date la plus tardive dans la saison pour laquelle le seuil des 35°C a été dépassé au Port. "De manière plus générale, sur l'ensemble de l'île, nous observons régulièrement des températures au dessus des normales depuis le début du mois d'avril" ajoute Météo France (Photo météo soleil , photo Sly imazpress)

"Cet excès est plus sensible sur les températures maximales de la journée que sur les minimales nocturnes. Cette chaleur peut être expliquée par une température de la surface océanique plus élevée que d'habitude, combinée à des alizés de faible intensité" détaille Météo France.

"Il faut remonter à 2019 pour observer un tel excédent sur un mois d'avril" conclut le centre météorologique.