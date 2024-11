Deux jeunes femmes interpellées à l'aéroport, elles transportaient une dizaine de kilos de cocaïne

Deux jeunes femmes en provenance de l'Hexagone ont été interpellées ce dimanche 10 novembre 2024 à l'aéroport de Roland Garros. Elles transportaient sur elles une dizaine de kilos de cocaïne. Placées en garde à vue, elles vont être présentées prochainement au parquet. Si le poids devait être confirmé, il s'agirait de la plus importante saisie de stupéfiants de ces dernières années (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Depuis 5 ans au moins, le nombre et le volume des saisies de cocaïne augmentent de manière quasi exponentielle : 16 kg en 2022, 30 kg en 2023, 19 kg pour les 6 premiers mois de l’année 2024, selon les chiffres des Douanes. Sachant que les experts estiment que les saisies représentent entre 10 et 30% de ce qui entre effectivement sur le territoire, cela pourrait représenter entre 150 et 400 kg de "C" à vendre sur l’île cette année. Soit entre 150.000 et 400.000 grammes.

À 150 euros le gramme on obtient un marché représentant entre 22,5 et 60 millions d’euros a minima.

Les détentions dans les prisons de l’île de dealers, réels ou supposés, sont également en forte augmentation.

