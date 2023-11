Di Panda et Ctznkane en concert au Bisik

Le vendredi 10 novembre, le Bisik recevra les artistes Di Panda et Ctznkane pour une soirée de fusion entre culture urbaine et traditionnelle de l'île. Nous publions leur communiqué ci-dessous.

Vendredi 10 novembre

Ouverture des portes 19h

Infos / résa au 0693 63 39 39

Entrée 8€ en Prévente Adhérents sur Internet (10€ non adhérents) / 12€ sur place

Buvette et restauration sur place

Achetez vos billets en ligne.

Le vendredi 10 novembre nous recevons Di Panda et Ctznkane pour une soirée où culture urbaine et traditionnelle de notre île fusionnent pour une soirée volcanique.

La soirée démarre fort avec Ctznkane, jeune rappeur et beatmaker réunionnais bercé dès son plus jeune âge par la culture hip hop qui a su séduire le groupe PNL et qui est bien décidé à aller plus loin… Le jeune artiste invité au MaMA en 2022 nous fera entendre ses textes sincères et authentiques sur des rythmes puissants. Il alterne entre français et créole pour dépeindre sans artifice les portraits et le quotidien des habitants du Port, sa ville natale, où il puise son inspiration tout comme dans l’histoire et la culture réunionnaise. Un moment plein de promesse et de kiff qui se prolongera avec le chanteur Di Panda qui poursuit sa carrière avec brio. Attaché à la musique de son île, il choisit de mélanger la musique traditionnelle à des rythmes urbains donnant ainsi naissance à une musique intergénérationnelle. Il partage son maloya fusion avec “Bipolaire” un projet qui conquis son public, surtout avec le titre “Je ne suis qu’un homme” qui a marqué les esprits et poursuit ses créations depuis avec passion. Son engagement et ses textes sincères lui valent une reconnaissance par le milieu musical réunionnais et le public.

Deux propositions musicales qui transportent et séduisent toutes les générations à découvrir au Bisik le vendredi 10 novembre sans faute !

Amoureux de la culture urbaine et du maloya depuis ses 12 ans, Di Panda est un artiste incontournable de la scène réunionnaise qui développe ses musique grâce à ses nombreuses compétences. Il écrit ses textes, crée ses mélodies et partage un véritable show accompagné de ses musiciens de talent.

Contaminé dès son plus jeune âge par la culture hip hop, Ctznkane, originaire du Port, jeune rappeur et beatmaker s’est fait connaître par son écriture sincère et authentique et en produisant une instru sur l’album “Le Monde de Chico” du duo de rappeurs PNL. L’artiste a la volonté de faire connaître son île et son art au monde entier et s'investit auprès de la jeunesse grâce à des ateliers d’écriture.