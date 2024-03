Saint-Denis : un dimanche ô Barachois, les femmes à l'honneur

Ce dimanche 17 mars 2024, de 15h à 19h, au Barachois, la ville de Saint-Denis organise son rendez-vous mensuel "Dimanche Ô Barachois". Une édition spéciale pour célébrer la lutte des droits des femmes. Au programme, des spectacles, fresques, danses, chants, expositions, village santé et espace marmaille (Photos : www.imazpress.com)

De nombreux Réunionnais étaient réunis à l'événement. Découvrez ci-dessous des images :

Au village santé, l'association Lekip Diet tient un stand dant le but de promouvoir une meilleure alimentation.

Un parcours santé est proposé aux volontaires, comme l'explique Magali Tarnus, diététicienne et nutritionniste : "le parcours débute par un dépistage de la glycémie (taux de sucre dans le sang) effectué par une infirmière.



Ensuite, nous discutons de l'importance d'une assiette équilibrée créole et comment équilibrer son alimentation. Enfin, nous proposons une dégustation de fruits et de légumes accompagnée d'un smoothie à base de brède et de banane."

Retrouvez ci-dessous son interview :

L'édition dédiée aux droits des femmes comportait une fresque où chacun était invité à laisser un petit mot. "Nous proposons cette fresque afin que les personnes puissent s'exprimer et partager leur point de vue sur les violences faites aux femmes", explique David Dubreuil, animateur de l'événement. Retrouvez ci-dessous la fresque :

La musique était également au rendez-vous. Dans le cadre du projet "nos quartiers ont du talent", Stéphanie Thazar, artiste et productrice, a guidé des femmes issues du quartier du Chaudron pour créer une chanson. Ensemble, elles ont composé cette musique abordant les thématiques des violences conjugales et du harcèlement scolaire.

Stéphanie Thazar nous l'explique : "quand nous avons commencé à travailler sur la chanson, nous ne savions pas exactement quelle direction prendre. Finalement, le sujet des violences et du harcèlement scolaires est ressorti, car cela touchait particulièrement le groupe réuni ici." Retrouvez ci-dessous son interview :

Retrouvez-ci dessous un extrait de cette chanson :

lc/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com