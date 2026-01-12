Dipavali : une exposition éphémère à Saint-André pour mettre en valeur les créations artistiques

À la suite du Dipavali 2025, placé sous le thème "Nout Vivansanm en lumières", le maire, Joé Bédier, et l’équipe municipale de Saint-André ont souhaité prolonger la magie et la portée culturelle de cet événement majeur en proposant une exposition éphémère en plein air de plusieurs œuvres présentées lors du défilé. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos : Saint-André)

Pour rendre cette initiative possible, les artistes indiens ayant participé au festival ont procédé à une transformation spécifique des structures, en utilisant notamment la fibre de verre et la résine, afin de garantir leur durabilité et leur installation dans l’espace public.

Plusieurs œuvres emblématiques sont désormais visibles dans différents secteurs stratégiques de la commune :

• L’éléphant, symbole de force, de sagesse et de prospérité, a été installé à l’entrée du Parc du Colosse, offrant aux enfants et aux familles un point de rencontre artistique et culturel fort.

• Le Sage, incarnation de l’apprentissage et de la connaissance, a été positionné à l’entrée de l’allée du Colosse, futur site du lycée du tourisme et de l’hôtellerie et du pôle éducatif global, qui accueillera notamment l’université.

• Le cygne et deux lampes ont été implantés sur les ronds-points de La Balance, LGM et de l’EHPAD du chemin Lagourgue, créant ainsi un parcours culturel à travers la ville.

Cette exposition éphémère a pour objectif de valoriser le travail artistique exceptionnel réalisé lors du Festival des Lumières, tout en permettant à la population et aux visiteurs de continuer à admirer ces œuvres, véritables symboles de notre culture, de notre diversité et de notre vivre- ensemble.

"L’art n’a de sens que lorsqu’il est partagé. En investissant l’espace public, il devient un langage commun, un trait d’union entre les cultures et les générations", Joé Bédier

À travers cette initiative, la ville de Saint-André réaffirme sa volonté de faire de la culture un pilier du vivre-ensemble, accessible à tous, au cœur de la cité.