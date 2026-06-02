À retenir ce soir : Patrice Selly président de l'EPFR, pêche bichique, baleines à bec, assistants d'éducation mobilisés et disparition de Lyhanna

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 2 juin 2026 : - Patrice Selly élu président de l'établissement public foncier de La Réunion - Pêche des bichiques : l'avis de la population sollicité pour le nouveau projet d’arrêté préfectoral - Saint-Pierre : des baleines à bec de Blainville observées au large - Les assistants d'éducation mobilisés devant le rectorat pour dénoncer la précarité de leur métier - Disparition de Lyhanna : les recherches continuent après la mise en examen du principal suspect

(Actualisé) Patrice Selly, maire de Saint-Benoît et 1er vice-président de la Cirest, a été élu ce mardi 2 juin 2026 président de l'établissement public foncier de La Réunion (EPFR). Le nouveau président a estimé que l'une des priorités pour La Réunion était de construire 50.000 logements d’ici les années 2050.

À partir du mardi 2 juin 2026 et pour 21 jours, le projet de nouvelle réglementation sur la pêche des bichiques, en mer et en rivière, est soumis à la consultation du public par voie électronique. Tous les Réunionnais, pêcheurs ou non, sont invités à donner leur avis.

Au cours de prospections au large de Saint-Pierre, ce week-end du 30 au 31 mai 2026, les équipes de Globice Réunion ont fait une belle rencontre. Des baleines à bec de Blainville (Mesoplodon densirostris) semblaient apprécier la zone et ses profondeurs.

À l'appel de l'intersyndicale nationale, plusieurs assistants d'éducation (AED) sont rassemblés ce mardi 2 juin 2026 devant le rectorat de La Réunion, à Saint-Denis. Salaires, manque d'effectifs et conditions de travail dégradées étaient au cœur de leurs revendications.

Les recherches continuent mardi pour tenter de retrouver la collégienne de 11 ans, Lyhanna, portée disparue à Fleurance, dans le Gers, au lendemain de la mise en examen et du placement en détention d'un homme de 41 ans pour enlèvement et séquestration.