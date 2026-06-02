[Photos] Saint-Pierre : des baleines à bec de Blainville observées au large

Au cours de prospections au large de Saint-Pierre, ce week-end du 30 au 31 mai 2026, les équipes de Globice Réunion ont fait une belle rencontre. Des baleines à bec de Blainville (Mesoplodon densirostris) semblaient apprécier la zone et ses profondeurs. (Photos DR - Libus Cyprien / Globice Réunion)

Cette espèce de cétacé est couramment observée au large de La Réunion. "Les baleines à bec de Blainville se déplacent en groupes de 2 à 9 individus composés de plusieurs femelles et d’un seul mâle", précise Globice.

"Beaucoup de mâles adultes ont des cicatrices sur le corps, dûes aux interactions avec les autres mâles qui luttent pour l’accès aux femelles".

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Il y a quelques jours, une baleine à bosse, la première de la saison, était observée face à la plage des Brisants à Saint-Gilles-les-Bains. Une arrivée très attendue après des signalements en Afrique du Sud, en Namibie et au Mozambique.

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