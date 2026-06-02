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Saint-Pierre : une journée consacrée à la santé sexuelle

  • Publié le 2 juin 2026 à 13:00
  • Actualisé le 2 juin 2026 à 13:11
despitage VIH - Saint-Denis

Aujourd’hui, mardi 2 juin 2026, Asetis (Association d'éducation thérapeutique et d'intervention sociale), fait étape dans le centre-ville de Saint-Pierre, sur la placette à proximité de la Poste, pour une journée consacrée à la santé sexuelle, à l’information et à la prévention. Tout au long de la journée, vous pouvez échanger avec des professionnels, vous informer, réaliser un dépistage et accéder à des outils de prévention. "Un moment d’écoute et de sensibilisation, ouvert à toutes et à tous, dans un cadre bienveillant et sans jugement", écrit la Ville. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Saint-Pierre, Asetis, Zoom

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