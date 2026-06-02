Randonnée : l'ONF rouvre le sentier Dassy et ferme le sentier Bayonne à l'Entre-Deux

Ce jeudi 2 juin 2026, l'Office national des forêts (ONF) partage l'arrêté préfectoral n°775, dans un communiqué. Celui-ci réglemente l'accès des personnes sur deux sentiers de randonnée situés dans la commune de l'Entre-deux : le sentier du Bras de la Plaine ou sentier Dassy et le sentier Bayonne. (Photo www.imazpress.com)

Le sentier du Bras de la Plaine ou sentier Dassy à l’Entre-Deux peut être rouvert au public "suite à l’achèvement des travaux de sécurisation et de remise en état du sentier", précise l'ONF.

Le sentier Bayonne, également situé à l’Entre-Deux, doit, quant à lui, être fermé au public en raison de désordres constatés. Un glissement de terrain ayant emporté l’assiette du sentier a notamment été observé. Ces constats sont jugés "incompatibles avec la présence de randonneurs" par l'ONF.

Les usagers sont invités à consulter régulièrement les cartes mises à jour sur le site de l’ONF avant toute sortie.

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