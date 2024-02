Disparition inquiétante à Saint-Leu, la gendarmerie lance un appel à témoins

La gendarmerie lance un appel à témoins ce mercredi 28 février 2024 suite à la disparition d'Auguste Virama à Saint-Leu. Cet homme de 73 ans, de type Malbar et de taille moyenne, a quitté son domicile à Saint-Leu depuis 6h30 ce mercredi et n'est pas rentré chez lui. Porteur d'une barbichette de couleur blanche, il est vêtu d'un polo rose et d'un short marron.

Si vous disposez d'informations permettant de le localiser, veuillez contacter immédiatement la brigade de gendarmerie de Saint-Leu au 02.62.34.80.01, ou en dehors des heures ouvrables composer le 17.