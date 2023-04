À La Réunion, l'Établissement français du sang tire la sonnette s'alarme pour le mois de mai

Un appel à la mobilisation est lancé par l'Établissement Français du sang (EFS) de La Réunion pour répondre au mieux aux besoins des malades avant le mois de mai, un mois pendant lequel les collectes de sang seront fortement impactées par plusieurs jours fériés. Après un pic de mobilisation en début d'année, le nombre de donneurs est en baisse depuis plusieurs jours.

Le docteur Idriss Delouane, directeur de l'EFS de La Réunion confirme une baisse significative de la mobilisation ces dernières semaines. " Cette baisse a évidemment un impact sur les réserves surtout que les besoins des malades sont restés au même niveau voir supérieur" souligne-t-il.

Chaque jour, La Réunion a besoin de 120 poches de sang. Pour pouvoir y répondre, 140 donneurs sont souhaités quotidiennement afin d'atteindre les 120 viables. Ces derniers jours, l'EFS comptabilise seulement 80 donneurs en moyenne soit 30% de moins que nécessaire.

Face à sa réserve en baisse, l'établissement souhaite se préparer au mieux aux longs week-ends qui vont marqués le mois de mai avec un appel à la mobilisation.

- Un mois de mai critique -

Au mois d'avril, le niveau de réserve a été fragilisé par la baisse de la fréquentation des collectes explique Idriss Delouane. En cause, les jours fériés et pont de Pâques mais également un épisode infectieux de grippe saisonnière qui touche fortement les donneurs qui sont alors temporairement contre-indiqués au don.

La période de Carême et de Ramadan peut aussi expliquer cette baisse de fréquentation des collectes selon le directeur.

"Nous rentrons sur un mois qui va être très difficile si nous restons en manque de donneurs avec le 1er mai, le 8 mai et le jeudi de l'ascension. Ce sont des périodes où nous ne prélevons pas. Malheureusement, les malades eux ne font pas de ponts et les besoins sont toujours là" explique-t-il.

Cette situation de tension se manifeste régulièrement autour des périodes de vacances ou de longs week-ends d'après l'EFS. S'ajoutent les départs en voyage dans certains pays comme Madagascar touché par le paludisme, qui imposent aux donneurs un délai de 4 mois après leur retour avant de pouvoir revenir sur les collectes. "Ces restrictions nous impactent fortement puisque nous sommes dans une zone entourée de territoires touchés par le paludisme" développe le représentant de l'EFS.

- Un besoin de dons réguliers -

La régularité des dons de sang est essentielle pour permettre de maintenir un niveau suffisant en produits sanguins et répondre aux besoins des patients qui sont journaliers. "Il n'existe pas une journée où les malades n'ont pas besoin de transfusions sanguines" confirme le représentant de l'EFS.

La durée de vie des dons est limitée. Après la collecte, le sang est séparé en globules rouges, plaquette et plasma. Pour les globules rouges la période de validité est de 42 jours, concernant les plaquettes elle ne s'étend que sur sept jours. Les réserves pour ces dernières sont impossibles à constituer à l’avance mais constituent pourtant un produit vital pour les malades ou blessés en situation hémorragique. Pour faire une seule unité de plaquette transfusable, le sang de cinq à huit donneurs est nécessaire.

Idriss Delouane ajoute qu'aucun produit ne peut se substituer au sang des donneurs bénévoles.

"La belle mobilisation du début d'année retombe et pour la sécurité de tous nous ne pouvons pas nous le permettre. Nous faisons appel à la générosité des donneurs" lance-t-il.

L'établissement français du sang rappelle qu'un homme peut donner six fois par an son sang à huit semaines d'intervalle. Une femme peut le donner quatre fois par an avec huit semaines d'intervalle également.

Pour ce qui est des modalités, il faut avoir entre 18 et 70 ans, peser plus de 50 kilos, être en bonne santé, se munir d’un justificatif d’identité et avoir devant soi une heure. "Avec ce geste simple trois vies pourront être sauvées" précise Idriss Delouane.

- Un don sauve trois vies -

Le sang ne pouvant pas être remplacé, la transfusion est dans certains cas indispensable pour éviter un décès. Sans oublier que le produit sanguin est essentiel pour de nombreuses situations médicales. Il peut s’agir de patients ayant un besoin plus ponctuel mais vital comme en cas d'hémorragies suite à un accident, lors d'un accouchement ou d'une opération chirurgicale mais aussi de personnes souffrant de maladies génétiques, comme la drépanocytose, de cancers et leucémies.

Le représentant de l'EFS tient à inviter au don les personnes qui n'ont pas encore franchi le pas mais aussi mobiliser la jeunesse.

"Nous appelons chacun à s’engager, à relayer l’appel et à encourager leurs proches à donner leur sang. Donner seul c'est bien à deux c'est mieux. Cela peut être l’occasion de découvrir l’expérience du don de sang pour la première fois ou de redécouvrir ce geste utile, citoyen et altruiste, qui sauve des vies tous les jours" relève le directeur.

Le docteur tient également à rassurer sur cette première expérience. "Nous sommes les professionnels de la transfusion et du sang vous êtes en sécurité" indique-t-il.

Avant d'aller donner son sang, l'établissement rappelle l'importance de prendre rendez-vous au préalable afin de permettre aux équipes de s'adapter au nombre de donneurs présents à la collecte.

La prise de rendez-vous peut se faire sur le site dondesang.efs.sante.fr ou l’appli Don de sang. De nombreuses informations sur les dons et les lieux de collecte y sont disponibles, ainsi qu’un questionnaire pour savoir si vous pouvez donner.

Plus de renseignements au 0262 90 53 92

Les prochaines collectes mobiles ci-dessous.

