Don du sang : le planning des collectes

L'Établissement Français du Sang La Réunion - Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées du lundi 5 janvier au vendredi 9 janvier 2026 (Photo : sly/www.imazpress.com)

Lundi 05 janvier 2026

MAIRIE BOIS DE NEFLES ST PAUL.................................................................................... 08h00 à 13H00

Mardi 06 janvier 2026



MAIRIE POSSESSION – SALLE DU CONSEIL ....................................................................... 08h00 à 13h00MAIRIE LE TAMPON ................................................................................................................. 08h00 à 13h00

Mercredi 07 janvier 2026

SALLE DES FETES LO RWA KAF STE SUZANNE................................................................. 08h00 à 13h00

MAIRIE LE TAMPON ................................................................................................................. 08h00 à 13h00

Jeudi 08 janvier 2026



SALLE DE L’ECLAT STE ROSE ............................................................................................. 08h30 à 13h00SALLE MER CASSEE ST PHILIPPE ....................................................................................... 08h00 à 13h00

Vendredi 09 Janvier 2026

SALLE ESE LA MONTAGNE .................................................................................................... 08h00 à 13h00

- Infos pratiques -

Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

• En ligne à l’adresse suivante

• Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)