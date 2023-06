Du bleu le matin, du gris l'après-midi

Ce jeudi 8 juin 2023, Matante Rosina profite du beau temps de ce matin pour arracher les mauvaises herbes autour de ses bégonias. La pluie de la nuit dernière dans l'est facilite le désherbage. Dans l'après-midi, en regardant au fond de sa tasse de café, elle y voit des nuages qui s'installent dans les hauts et qui pourraient apporter quelques averses. Notre Matante attache ses cheveux en chignon à cause du vent. Ce sera certainement sa coiffure d'hiver. (photo rb/www.imazpress.com)