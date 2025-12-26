Le Port : une fillette de 5 ans renversée par une motocross, une personne interpellée

Ce jeudi 25 décembre 2025, à 22 heures, ruelle Henri Grégoire à la Rivière des Galets au Port, deux motocross circulent à vive allure. L'une d'elles percute une fillette de 5 ans. Blessée à la tête et au poignet, la petite fille a été transportée au Centre hospitalier Ouest (CHOR). Son pronostic vital n'est pas engagé. À l'arrivée de forces de l'ordre, les mis en cause ont pris la fuite. Vers minuit, l'auteur des faits s'est livré au commissariat du Port (Photo : sly/www.imazpress.com)

Après constatations sur les lieux, la Brigade anticriminalité (BAC) du Port a tenté d'identifier les auteurs.

Selon nos informations, une des personnes ayant facilité la fuite des auteurs est revenue sur les lieux. Elle a été lynchée par la famille de la victime. La BAC400 s'est interposée. Il est légèrement blessé.

Toujours selon nos informations, l'auteur, craignant pour sa sécurité, s'est livré au commissariat du Port vers minuit.

Par la suite, avec les renforts compagnie départementale d'intervention, la BAC territoriale, la brigade canine, les policiers du Port se sont rendus sur les lieux de l'accident. Aucune motocross n'a été retrouvée.

