Noël au CHU de La Réunion : une parenthèse de douceur et de solidarité au cœur des services

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le CHU a proposé aux patients et aux équipes une parenthèse chaleureuse et bienveillante au cœur des services. Les couloirs et espaces de soins se sont parés de décorations réalisées avec soin, contribuant à adoucir une période parfois éprouvante pour les personnes hospitalisées et leurs proches. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos : CHU)

Tout au long de cette période, des animations musicales, des chants et des mélodies ont accompagné la vie des services, apportant douceur, réconfort et apaisement au quotidien. Ces initiatives ont favorisé une atmosphère conviviale et sereine, propice au partage et au mieux-être, en cohérence avec les valeurs portées par l’établissement.

Une attention particulière a été portée aux enfants hospitalisés, qui ont bénéficié de moments festifs, d’animations et de cadeaux. Ces instants de joie et d’évasion ont permis d’offrir aux plus jeunes une pause bienvenue dans leur parcours de soins, tout en soutenant leurs familles.

Cette année encore, plus d’une vingtaine de partenaires et d’associations se sont mobilisés aux côtés du CHU pour rendre possibles ces actions. Leur engagement témoigne d’une solidarité forte et durable, essentielle pour accompagner les patients et soutenir les équipes soignantes dans leur mission.

Le CHU adresse ses sincères remerciements à l’ensemble des associations, institutions, artistes, bénévoles et partenaires ayant contribué à la réussite de ces actions de fin d’année, et notamment :

Les Association Sourire de l’Enfant, Les Milles Pat’, Eclats de l’île, Nout’Force, AFA Crohn, Eternelle, CLER, MPR EN LER et USLD Tampon Not tout ansanm, Génération Partage, Alliance Kréol, le fonds de dotation Solidarité Insaniyat, Une rose un espoir, Ado974, la chanteuse Clara Roland, l’École Loulou Pitou, l’École des Arts de Saint-Joseph, le Rotary Club de Saint-Joseph, la Fée flûtée et Marie PAYET, Leclerc saint-Joseph, Lita Boutique, Symbiose Médical, la Police nationale, le Raid Réunion, AÉLIA “Ma pharma engagée”, le Lycée Pierre LAGOURGUE, l’amicale des pompiers de Saint-Pierre, ...