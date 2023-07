Matante Rosina hésite entre mettre sa capeline ou son palto. Elle a vu qu'il y aura du ciel bleu, quelques nuages et des températures un peu fraîches ce dimanche 30 juillet 2023. Matante se décide d'un coup : elle va mettre sa capeline et son palto. Et comment est le temps chez vous ? (Photo rb/www.imazpress.com)