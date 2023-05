Matante Rosina pensait vraiment qu'il allait pleuvoir hier dans la journée mais que neni. Et pour ce mardi 23 mai 2023, elle pense que la journée va être identique à celui de la veille. En revanche, il est possible que l'Est soit soumis à quelques farines de pluies dans l'après-midi. Le vent souffle en rafales aussi sur la région Est. (photo rb/www.imazpress.com)