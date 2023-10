Pour ce mercredi 11 octobre 2023, Matante Rosina a pris son parapluie pour aller faire son marché. Son parapluie lui servira plutôt à se protéger des rayons du soleil qui commencent à bien chauffer. En partant de chez elle, dans l'est, elle a senti quelques gouttes de pluie. Dans l'après-midi, les nuages ont tendance à s'installer sur les pentes de toute l'île et à s'étaler vers Salazie et Mafate. (photo rb/www.imazpress.com)