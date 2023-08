Éco rando : des ramassages de déchets sur les sentiers de l'île

Le 29 juillet 2023, l'association Réunionnais Volontaires a rassemblé une quinzaine de personnes sur le sentier de Bélouve pour une Éco rando. Grâce à cette initiative, 1 kilo de déchets a été ramassé sur 8 kilomètres. Un chiffre plutôt bas "qui démontre que certains lieux à La Réunion restent respectés par la population" selon les organisateurs. Nous publions le communiqué de l'association ci-dessous (photos : Réunionnais Volontaires)

Pour rappel, notre association vise à sensibiliser la population réunionnaise sur les enjeux liés à la gestion des déchets à La Réunion. Pour ce faire, nous avons notamment mis en place des Éco Rando pour nettoyer les plus beaux sentiers de notre île.

Voici les faits marquants de celle qui s’est déroulée le samedi 29 juillet :

Nous avons eu le plaisir de rassembler 16 personnes lors de cette édition. Leur enthousiasme et leur détermination à contribuer à la préservation de notre environnement ont été une source d'inspiration pour tous.

Grâce aux efforts conjoints des participants, 1kg de déchets a été ramassé durant ces 8km marche : une grande première qui fait du sentier de Bélouve un des sentiers les plus propres de l’île ! Il s’agit d’une information prometteuse qui démontre que certains lieux à La Réunion restent respectés par la population.

L'Éco Rando a également été réalisé en collaboration avec divers partenaires. Nous avons premièrement été accompagnés par un guide de l’association Les Aventuriers de l’Est, qui a pu nous raconter l’histoire du cirque de Salazie et de son peuplement. Mais aussi par la marque de thé Réioné, qui nous a fourni de quoi nous désaltérer tout au long de cette balade : un délicieux thé glacé fruité et fait maison, à retrouver parmi leur large de gamme.

L'événement a également été l'occasion de renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté engagée pour la préservation de l'environnement. Les participants sont repartis avec une volonté renouvelée d'adopter des comportements éco-responsables au quotidien et de devenir des ambassadeurs du changement dans leur entourage.

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude envers tous les participants, bénévoles et partenaires qui ont contribué à la réussite de cet événement. Leur implication et leur dévouement ont été essentiels pour faire de l'Éco rando une journée mémorable et utile à notre belle île.