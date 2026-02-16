Lutte contre la précarité énergétique : nouveau partenariat entre le Groupe CRC et EDF Réunion

Le Groupe CRC – Caisses Réunionnaises Complémentaires, acteur unique de la protection sociale à La Réunion, et EDF Réunion, acteur historique de l’énergie, ont le plaisir d’annoncer la signature d’un partenariat innovant dédié à la lutte contre la précarité énergétique sur l’île. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Dans le cadre de ce partenariat, les deux acteurs uniront leurs expertises pour :

• Informer, orienter et accompagner les Réunionnais en situation de fragilité face à leur facture d’énergie,

• Faciliter l’accès aux dispositifs d’aide financière, tels que le chèque énergie ou le Fonds de Solidarité Logement,

• Créer un réseau de partenaires et d’intervenants pour renforcer les actions de prévention et de solidarité sur le territoire.

- Ce que prévoit la convention -

La convention facilite l’accompagnement des publics en difficulté grâce à :

1. Un accès direct au PASS EDF

Le Groupe CRC utilise désormais le portail PASS EDF pour transmettre et suivre les demandes d’aide, ce qui accélère leur traitement.

2. Un traitement simplifié des dettes



Les aides accordées par le Groupe CRC sont versées directement à EDF, qui s’engage à traiter les demandes rapidement.

3. Une meilleure information des bénéficiaires

Les équipes du Groupe CRC sont formées aux dispositifs d’aide à l’énergie, à la lecture de facture et aux écogestes, afin d’accompagner plus efficacement les publics.

4. Une coordination renforcée entre acteurs sociaux



EDF et le Groupe CRC favorisent la mise en relation de leurs partenaires et développent ensemble des actions de prévention pour soutenir les personnes en difficulté.

Cette convention illustre l’engagement du Groupe CRC et d’EDF Réunion en faveur des publics fragilisés, en combinant solidarité, proximité et efficacité dans la lutte contre la précarité énergétique notamment par des actions de sensibilisation sur les éco gestes et la maitrise de la consommation en énergie.