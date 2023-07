EDF : Dominique Charzat nommé nouveau directeur régional

Ce jeudi 6 juillet 2023, EDF présente son nouveau directeur régional à La Réunion, Dominique Charzat, ancien directeur régional d'Enedis en Languedoc Roussillon. Il prend la place d'Olivier Meyrueis qui était à la direction de février 2020 à mai 2023. Nous publions le communiqué d'EDF ci-dessous.

Dominique Charzat, ancien Directeur Régional d’Enedis en Languedoc Roussillon, prend la succession d’Olivier Meyrueis à la Direction Régionale d’EDF à la Réunion.

Né le 9 novembre 1964 à Tübingen (Allemagne). Ingénieur, diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole nationale supérieure des Techniques avancées. Marié, 2 enfants. Dominique Charzat a 33 ans de carrière au sein du groupe EDF. Il a débuté sa carrière au sein de la distribution d’électricité où il a exercé des responsabilités managériales à Toulouse et Nantes.

De septembre 1999 à novembre 2003, il a été chef du pôle clientèle & commercial d’EDF Ile de la Réunion. Il a ensuite dirigé des organisations de vente et de relation clients au sein de la Direction commerciale d’EDF dans les régions Centre, Sud et l’Ile de France.

En 2016, il rejoint Enedis, filiale d’EDF en charge du service public de distribution d’électricité, comme Directeur délégué de la Direction régionale Bretagne.

Dominique Charzat a occupé le poste de Directeur Régional d’Enedis en Languedoc Roussillon de septembre 2018 à juin 2023. La Direction Régionale Languedoc Roussillon d’Enedis est en charge du service public sur les départements du Gard, de l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées Orientales et compte 1400 salariés répartis sur 30 sites.

« Ce sera mon deuxième séjour sur l’Ile de la Réunion. Je connais bien le territoire et j’aurai à cœur avec l’ensemble des salariés d’EDF Réunion de réaffirmer notre engagement et notre mobilisation quotidienne afin de garantir l ́excellence du service public de l ́électricité à l ́ensemble de nos clients, particuliers, entreprises et collectivités, avec une attention particulière pour nos clients en situation de précarité énergétique. Je souhaite qu ́EDF à La Réunion conserve un rôle majeur dans l’accompagnement de la transition énergétique du territoire avec le développement des énergies renouvelables, la maitrise de la demande énergétique ainsi que la mobilité électrique. Je tiens également à souligner la capacité d’innovation et d’expertise en matière énergétique qu’EDF continuera à apporter auprès des acteurs du territoire. »

Olivier Meyrueis, Directeur régional d’EDF à La Réunion de février 2020 à mai 2023, devient Directeur régional d’ENEDIS, Pays de la Loire. ENEDIS est une filiale du groupe EDF, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité et qui emploie près de 39 000 collaborateurs.