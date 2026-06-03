Epitech : l'école signe neuf nouveaux partenariats à La Réunion

Epitech a été consacrée meilleure école du digital et du numérique en 2026 par Le Figaro Étudiant. À La Réunion, ce classement "s’accompagne d’une avancée concrète", se félicite l'école, avec la signature de neuf nouveaux partenariats qui a été célébrée lors d’une soirée entreprise à l’hôtel Akoya le 29 mai 2026. Nous publions le communiqué ci-dessous (

Publié le 5 mai 2026, le Classement des écoles du digital et du numérique du Figaro Étudiant place Epitech en première position, devant l’ensemble des établissements spécialisés de France. Cette première édition du palmarès s’appuie sur plusieurs critères d’évaluation : qualité pédagogique, insertion professionnelle, réseau d’entreprises partenaires et rayonnement national.

Pour le campus de Saint-André, ce classement a une résonance particulière. Les étudiants formés à La Réunion bénéficient du même niveau d’exigence et du même réseau qu’en France hexagonale, avec un ancrage fort dans l’écosystème local.

- Un écosystème partenarial qui s’élargit -

Le 29 mai 2026, à l’hôtel Akoya lieu symbolique avec le partenaire la Financière Janar, Epitech La Réunion a officiellement signé 9 nouvelles conventions de partenariat. Gaïa Groupe, ZEOP, Crédit Agricole La Réunion & de Mayotte, Squirrel, Groupe Caillé, Disciplina, CNFPT, Exodata et SUEZ rejoignent ainsi un réseau d’entreprises et d’institutions engagées aux côtés de l’école.

Pour Laura Hassan, Directrice nationale d’Epitech, cette soirée illustre une dynamique forte : "Epitech La Réunion a réuni partenaires institutionnels et entreprises à l’occasion d’une soirée dédiée à la signature de nouvelles conventions, marquant une étape clé dans le développement de son écosystème local."

Ces 9 signatures viennent renforcer un réseau déjà constitué de partenaires historiques du campus : Le Groupe MACE, Gaspach.io, Maloia, SFR, la Financière Janar, Codialis, la CEPA et Free Réunion. Ensemble, ces organisations couvrent des secteurs aussi variés que le numérique, la finance, l’emploi, offrant aux étudiants un terrain d’insertion professionnelle à la hauteur des ambitions de l’école.

Parmi les signataires, le Crédit Agricole De La Réunion & Mayotte et Disciplina vont plus loin en s'engageant à financer des bourses pour accompagner l'accès aux études numériques sur l'île.