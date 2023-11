EuroDreams : deux Français remportent 20.000 euros par mois pendant 30 ans

Il y en a pour qui la fin de l'année s'annonce radieuse. En effet, deux heureux Français ont remporté la coquette somme de 20.000 euros par mois à l'EuroDreams ce lundi 6 novembre 2023. En effet, en ayant coché les numéros : 10 13 14 25 30 35 et le numéro Dream 5, ils viennent tous deux de remporter 20.000 par mois pendant 30 ans, soit le gain maximum.

Avec 1,6 million de grilles gagnantes en Europe, on peut estimer la participation pour ce premier tirage EuroDreams à plus de 7,5 millions de grilles partout en Europe avec 1 chance sur 4,66 de gagner un lot EuroDreams selon les probabilités, une belle première et surtout deux beaux gagnants qui ont remportés 20.000 eurps par mois pendant 30 ans, informe le site Tirage Gagnant.

Mais surtout, ce sont plus de 43% des grilles gagnantes qui l’ont été en France, moteur principal de cette nouvelle loterie européenne sans conteste et qui concentre ce lundi soir plus de 700.000 grilles gagnantes

En plus de ces deux gagnants, nous pouvons également citer deux gagnants au rang numéro deux qui empoche de leur côté 2.000 euros par mois pendant 5 ans, soit un gain total de 120.000 euros.

