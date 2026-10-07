"Tromelin, les esclaves oubliés" : une exposition qui commémore les 250 ans du sauvetage des naufragés de L’Utile

Après la cérémonie organisée le 12 septembre 2026 sur l’île Tromelin et les Journées européennes du patrimoine à la Maison Orré, les Terres australes et antarctiques françaises (Taaf) poursuivent la séquence de commémoration des 250 ans du sauvetage des naufragés de L’Utile. À partir du 10 octobre prochain, l’exposition "Tromelin, les esclaves oubliés" sera présentée au Centre culturel Le Sud, à Saint-Pierre. (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)

L’année 2026 marque trois anniversaires particulièrement symboliques : les 250 ans du sauvetage des naufragés de L’Utile, les 25 ans de la loi Taubira reconnaissant la traite et l’esclavage comme crime contre l’humanité et les 20 ans de la première mission archéologique "Esclaves oubliés" menée sur Tromelin.

Dans ce contexte, les Taaf déploient tout au long de l’année plusieurs actions destinées à préserver, faire connaître et transmettre cette mémoire. Après une commémoration organisée le 12 septembre sur l’île même où les naufragés ont survécu pendant près de quinze ans, avec notamment le lancement d’un timbre commémoratif, puis une programmation dédiée lors des Journées européennes du patrimoine à la Maison Orré, cette séquence se poursuit désormais au cœur de Saint-Pierre.

- Une exposition pour découvrir l’histoire de Tromelin -

Présentée au Centre culturel Le Sud, l’exposition "Tromelin, les esclaves oubliés" revient sur l’histoire du naufrage de L’Utile en 1761 et sur les quinze années de survie des naufragés malgaches abandonnés sur l’île.

Elle permet également de découvrir le travail de recherche historique et archéologique conduit depuis plusieurs décennies sur Tromelin. Les différentes campagnes menées sur l’île ont permis de documenter progressivement les conditions de vie des naufragés, leur capacité d’organisation et les moyens qu’ils ont développés pour survivre dans cet environnement particulièrement hostile.

À travers les objets, les découvertes archéologiques et les connaissances acquises au fil des recherches, l’exposition contribue ainsi à redonner une place et une histoire à celles et ceux que les archives avaient longtemps laissés dans l’ombre.

- Un nouveau temps de transmission à La Réunion -

Cette présentation au Centre culturel Le Sud s’inscrit dans la continuité des actions engagées par les Taaf autour de cette année commémorative. À travers cette nouvelle initiative, les Taaf souhaitent permettre au grand public de mieux connaître l’histoire de Tromelin et des naufragés de L’Utile, tout en rappelant la place particulière de cette histoire dans celle de la traite et de l’esclavage dans l’océan Indien.

- Informations pratiques -

Centre culturel Le Sud, Saint-Pierre

60, rue Victor le Vigoureux 97410 Saint-Pierre

À partir du 10 octobre 2026

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 7h

Entrée gratuite et visite libre