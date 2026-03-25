Fara Gasy et Dilo présentent Soa Meva au Théâtre des Sables

Ce vendredi 27 mars 2026 au Théâtre des Sables, Fara Gasy et Dilo, alias Eat My Butterfly, se rencontrent, entre Madagascar et La Réunion. De cette alliance naît Soa Meva, qui signifie "beauté" en malgache. Dès 20h, les deux artistes proposeront leur projet transocéanique au féminin : une musique libre et habitée, dense et vibrante, née de la rencontre, de la mémoire et de la transformation. (Photo DR)

Fara Gasy et Dilo, se retrouvent au coeur de l'océan indien. "Entre elles, l’eau ne sépare pas : elle relie, elle respire, elle transforme". De cette alliance naît Soa Meva. Cette beauté mouvante et vivante, où cultures, mémoires et imaginaires s’entrelacent comme les vagues caressant les rivages.

Pour clore un mois dédié aux talents féminins, elles investissent la scène du Théâtre des Sables à l'Étang-salé, ce vendredi soir. L'objectif : faire vibrer un univers sonore où chaque note devient récit et chaque rythme devient souffle.

Sur scène, les sons voyagent, se répondent et se transforment. Percussions, voix, steel pan, flûte, djembé, batterie et textures électroniques tissent un paysage organique, fragile et lumineux. Les traditions deviennent matière vivante, réinventée et résonnante.

- Informations pratiques -

Soa Meva, Fara Gasy et Dilo (Eat My Butterfly)

Théâtre des Sables

Vendredi 27 mars 2026 - 20h00