Fermeture exceptionnelle de certains services de l’État le 14 août

L’accueil au public sera exceptionnellement fermé le lundi 14 août 2023 et rouvrira le mercredi 16 août 2023 aux horaires habituels (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Les services concernés sont les suivants :



- La préfecture de La Réunion ;

- La sous-préfecture de Saint-Benoît ;

- La sous-préfecture de Saint-Paul ;

- La sous-préfecture de Saint-Pierre ;

- La direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) ;

- La direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) ;

- La direction de la mer Sud océan Indien (DMSOI) ;

- La direction des affaires culturelles (DAC) ;

- La direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF).

Pour les démarches administratives, le site internet des services de l’État à La Réunion reste accessible.