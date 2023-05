Festival du film d'aventure de La Réunion : deux films primés

Vendredi 12 mai 2023, il est un peu plus de 22h30 au Théâtre Luc Donat au Tampon, le coeur de la 19ème édition du Festival du Film d’Aventure 2023 vient de s’achever avec la remise des deux prix aux lauréats. Chaque année, six films sont en compétition pour les projections en théâtre : Champ Fleuri à Saint Denis et Luc Donat au Tampon. Une sélection 2023 détonante, offrant une belle diversité d’aventure, toujours alignée sur la devise phare du festival : "Aller au bout de son rêve malgré les difficultés et les doutes, à force d’audace et de détermination". Nous publions ci-dessous le communiqué de cartedelaréunion.fr (Photo : capture d'écran bande annonce ORA)

Cette année, les six films en compétition étaient les suivants :

• ORA, réalisé par Michel Garcia

• MARCHE A L’ETOILE, réalisé par Boris Wimart

• ON A MARCHE SOUS LA TERRE, réalisé par Alexandre Lopez

• DE L’OMBRE A LA LUMIÈRE : réalisé par Sébastien Montaz-Rosset Davina Beyloos

• 40 JOURS HORS DU TEMPS, réalisé par Christian Clos et Mélusine Mallender

• RESPIRE, réalisé par Victor Bergeon et Erik Woringer

Ici, le programme complet et la bande annonce de chaque film



A la fin de chaque projection lors des six soirées en théâtre, le public est amené a voter en ligne pour le film diffusé. Un vote digital qui permet de récompenser les deux films primés dès la fin de la dernière projection, face au public et avant que les invités ne repartent.

- ORA -

Cette année, le Prix du Public, récompense historique du festival, a été attribué à ORA de Michel Garcia.



Trois hommes, trois vies différentes, trois handicaps mais une passion commune : le surf. Trois personnes inspirantes, partageant la même envie de mettre en lumière leur mode de vie, dans le but de rendre le handi-surf plus accessible. Ensemble, ils se sont engagés dans une aventure qui les a menés jusqu’à Tahiti pour mettre en place avec les associations et entreprises locales, un

événement d’initiation pour des personnes handicapées physiques.

Ensemble, ils ont souhaité montrer que malgré leurs difficultés, ils pouvaient accomplir de très belles choses. Pour eux d’abord, mais aussi et surtout pour les autres.



Eric Dargent, qui partage une historie toute particulière avec l’ile de La Réunion, Benoit Moreau, Jérôme Bonelli et le réalisateur Michel Garcia ont eu l’immense plaisir de recevoir cette récompense.

Le prix des collégiens est remis depuis 4 ans par une classe choisie en lien avec le Rectorat, partenaire du festival, et formée pendant 3 mois à la critique de films.

- RESPIRE -

C’est RESPIRE réalisé par Victor Bergeon et Erik Woringer qui s’est vu remettre cette distinction de la jeunesse par les élèves du collège de la Pointe des Châteaux à Saint-Leu.

C’est l’histoire d’une cordée improbable qui part à l’assaut du plus haut sommet d’Afrique. L’histoire d’une équipe de huit jeunes femmes de Seine-Saint-Denis et d’un ancien malade des poumons qui ne se connaissaient pas mais qui ont un rêve en commun : Gravir le Kilimandjaro.



Victor et les filles n’ont pas la même vie, pas le même parcours, mais partagent un point en commun: la volonté de faire exploser les limites qu’on leur impose. Là-haut sur le toit du monde, c’est un rêve qu’ils vont tenter d’aller chercher, mais aussi le plafond de verre qu’ils veulent faire voler en éclats.



Wafat Mari et Nourayat Mohamed, deux des jeunes femmes, étaient sur scène hier pour recevoir cette distinction.

Ce n’est pas fini ! Les festivaliers qui n’ont pas pu se rendre aux projetions en théâtre, pourront se rattraper. Les deux films primés seront en effet diffusés lors de la soirée de clôture du festival qui s’installe pour la 1ère fois à Saint-Benoit, à la salle Gramoun Lélé. Ce sera le samedi 20 mai 2023, à partir de 19h30.



Le prix de la place est de 10€ pour assister à la projection de ORA et RESPIRE, la réservation des places se fait uniquement en ligne sur monticket.re



Pour tous nos festivaliers, nous leur donnons rendez-vous en fin avril 2024 pour la 20ème édition du festival !