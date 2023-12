Fortes pluies : des dégâts relevés dans le sud de l'île

La pluie est tombée à grosses goûtes dans l'est et le sud de La Réunion ce jeudi 21 décembre 2023. Des dégâts ont été relevés dans plusieurs habitations de Saint-Louis notamment. La maire a activé le plan ORSEC dès mercredi "pour mieux coordonner les interventions". (Photo photo RB/www.imazpress.com)

D'après Réunion la 1ère, une trentaine d'interventions ont dû avoir lieu sur Saint-Louis en raison de la pluie. Plusieurs habitations ont été inondées au cours de ces deux jours.

"Cette journée a été bien orageuse, surtout pour le secteur Est, et plus particulièrement pour la zone des hauts de Sainte Rose. D'importants cumuls de pluie ont été observés (110mm en 1h, 198mm en 3h et 261mm en 6h) ainsi que de nombreux coups de tonnerre" indique Météo France ce jeudi.

"Le secteur Est était en Vigilance Fortes Pluies et Orages jaune, de même que les secteurs Sud-est et Sud, où des précipitations et des coups de tonnerre ont également eu lieu" rappelle le centre météorologique.

La vigilance jaune sera levée dans la soirée.