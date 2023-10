Fraise, Lina, insolite, Tokyo et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 1er octobre 2023 : - Fraises : 2023 s'annonce juteuse pour le petit fruit rouge - Une semaine après sa disparition, Lina toujours introuvable - Insolite : chien péteur et concours de flemme - Les parapluies de Tokyo: plongée dans l'un de leurs derniers ateliers - La pa Météo France i di, sé zot i di - Après le soleil, les nuages

Fraises : 2023 s'annonce juteuse pour le petit fruit rouge

Ce week-end du 30 septembre au 1er octobre 2023, a lieu la fête de la fraise au Domaine Vidot à Montvert-les-hauts (Saint-Pierre). La fraise, un fruit dont le rouge étincelant fait saliver les gourmets et dont le goût sucré (souvent accompagné de sucre ou de chantilly), fait frétiller les papilles est sont cultivée ici, à La Réunion. Et alors que la filière a connu deux années difficiles en raison de la sécheresse, selon la Chambre d'agriculture, 2023, "la saison sera bonne". Mais la filière n'est pas épargnée par les difficultés climatiques et environnementales

Une semaine après sa disparition, Lina toujours introuvable

Un secteur passé au peigne fin, des plans d'eau sondés, des véhicules inspectés, des auditions, et pourtant toujours rien: une semaine après sa disparition dans le Bas-Rhin, Lina, 15 ans, reste introuvable.

Insolite : chien péteur et concours de flemme

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 25 au vendredi 29 septembre le voici : il y a d'abord ce chien qui a ronflé et péte pendant 13 heures de vol... Singapour Airlines a versé 1.300 euros de dédommagements au couple assis à côté de lui. Quatre matelas posés au sol, quelques valises, des claquettes. .. et 1.000 euros pour celui ou celle qui restera allongé le plus longtemps : bienvenue au concours de flemme

Les parapluies de Tokyo: plongée dans l'un de leurs derniers ateliers

L'un des derniers ateliers-boutiques de parapluies faits main de Tokyo a déjà traversé de nombreuses crises. Mais à l'inverse des précédentes, celle du réchauffement climatique est favorable à ses affaires, en dopant ses ventes d'ombrelles l'été.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Après le soleil, les nuages

Excepté de légères pluies sur le nord-est de l'île en matinée, Matante Rosina annonce un temps ensoleillé partout ailleurs pour ce dimanche 1er octobre 2023. Au cours de la matinée, des nuages se forment dans les hauts de l'île et quelques averses font leur apparition sur les hauteurs de l'ouest et du sud ouest.