France travail : 2.200 allocataires du RSA inscrits dans l'expérimentation réunionnaise

Dans un contexte où des entreprises ont du mal à recruter, l’objectif de France Travail est de mobiliser les acteurs sur le terrain pour lever les freins qui empêchent les personnes, notamment les allocataires du RSA, à retrouver une autonomie grâce à la formation et à l’emploi.

Cet accompagnement "rénové des allocataires du RSA" repose sur six ambitions communes :

1. Accompagner 100% des bénéficiaires du RSA sur un territoire donné,

2. Montrer qu’une action plus collective et intensive sur l’orientation et l’accompagnement des personnes conduit à une meilleure insertion dans l’emploi,

3. Mettre en œuvre un diagnostic socio professionnel partagé et approfondi pour proposer des parcours adaptés, résolument tournés vers l’emploi et la mise en activité,

4. Tester une approche de « guichet unique » et de meilleure coordination envers les

entreprises qui veulent recruter sur le territoire,

5. Démontrer la plus-value d’une collaboration renforcée entre Pôle emploi et les conseils départementaux, notamment autour d’outils numériques partagés (outil de diagnostic partagé, dossier de suivi partagé) et de mutualisation des offres de

service,

6. Associer l’ensemble des acteurs du Service Public de l’Emploi (Missions Locales, Cap Emploi...) pour délivrer le meilleur accompagnement.

La Réunion, différente du contexte hexagonal, que ce soit par rapport au volume d’allocataires, son taux de chômage ou du fait de la recentralisation du RSA par la CAF, s’inscrit avec force dans cette expérimentation. Elle constitue le seul département

ultramarin expérimental.

La zone géographique retenue pour notre département est composée de la commune de Trois bassins ainsi que des quartiers Portail Madheran et de Piton centre à Saint-Leu, représentatifs de la situation socio-économique réunionnaise.

En sus des allocataires résidant dans cette zone, ont été ajoutés à l'expérimentation, des allocataires entrepreneurs, travailleurs indépendants et non-salariés agricoles habitant sur les 2 communes de Trois Bassins et de St Leu. Ce sont donc au total, près de 2.200 allocataires du RSA qui sont potentiellement inscrits dans l'expérimentation réunionnaise.

Cette expérimentation comporte plusieurs champs à investiguer :

• Le diagnostic et l’orientation des allocataires du RSA

Un diagnostic élaboré et partagé entre le Conseil départemental et Pôle emploi permet de s’assurer que chaque allocataire reçu dans l’expérimentation dispose d’un accompagnement adapté à sa situation qui prenne en compte toutes les problématiques, qu’elles relèvent de l’emploi et/ou du social.

• L’accompagnement des allocataires du RSA

Les quatre acteurs de l’accompagnement (Conseil départemental, Pôle emploi, Mission locale et CAF) s’appuient sur les solutions structurantes locales et personnalisées afin de lever tous les freins périphériques à l’emploi. In fine, les personnes les plus proches de l’emploi bénéficient d’un programme d’accompagnement renforcé de 15 à 20h / hebdomadaires en moyenne,

contractualisé avec leur conseiller référent et qui consistent en des actions d’aide à la recherche d'emploi (ateliers de techniques de recherche d'emploi, immersions en entreprise, participation à des forums et des job dating, formation courte d'adaptation, ...).

• L’insertion professionnelle en entreprise

Il s’agit d’impliquer les entreprises et les structures d'insertion à toutes les étapes du parcours de l'allocataire du RSA avec l’appui notamment du Club les entreprises s’engagent. En proposant des actions d'accompagnement ciblées (immersions, mentorat, ...), elles sont ainsi actrices de l'insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA à qui elles redonnent confiance et autonomie.

• La gouvernance

La gouvernance proposée permet une gestion opérationnelle de projet, organisée entre le Conseil départemental et Pôle emploi qui associent la Mission locale, la CAF, CAP emploi, les représentants des 2 communes ainsi que, selon les besoins et objets, les parties pertinentes (IAE, entreprises, associations, ...). Le préfet et le président du Conseil départemental co-président le comité de pilotage et de suivi à l'échelon de la Réunion, auquel participent les représentants régionaux du consortium ainsi qu'un représentant du Conseil Régional.

Depuis le lancement de l’expérimentation, un excellent travail de collaboration, sur le terrain, entre les travailleurs sociaux du département, les conseillers Pôle emploi, les conseillers insertion de la CAF et de la mission locale, est à souligner.

Pour cette première période (mai à septembre), la priorité a été d’inviter en ateliers de diagnostic et de remobilisation, les allocataires du RSA enregistrés avant 2020.

Ainsi, à date, 487 allocataires du RSA ont été reçus par des binômes de conseillers Pôle emploi et de travailleurs sociaux et ont donc intégré les modalités d’accompagnement propres à l'expérimentation, initiées par les équipes. Pour ceux qui ont pu lever les freins périphériques à l’emploi, un programme d’actions est actuellement élaboré avec leur conseiller référent afin de leur permettre, grâce au soutien des entreprises locales, de découvrir et d’accéder aux emplois qui recrutent sur le territoire.

Tous ces acteurs construisent une communauté de professionnels couvrant les besoins d’accompagnement à destination de ce public, réajustent conjointement les actions afin de partager à terme, les enseignements à tirer de l'expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation envisagée pour 2025.